В публикации говорится, что СНБО установил факт рассылки сообщений в соцсетях, мессенджерах и Telegram-каналах о негативных последствиях вакцинации, которые якобы имеют российское происхождение.
«Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход на веб-сайт российской политической партии "Единая Россия"», — сообщается на сайте СНБО.
Ранее в Киеве прошел митинг противников вакцинации. Участники акции прошли маршем до здания СБУ, где потребовали освободить из-под стражи своего лидера Остапа Стахива, который находится в СИЗО во Львове по обвинению в попытке свержения конституционного строя. Предположительно, инцидент с плакатами с QR-кодом сайта «Единой России» был провокацией. Организаторы заявили, что не согласовывали данные плакаты.