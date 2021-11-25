Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опубликовал информацию о том, что низкий уровень вакцинации в стране - результат спецоперации Российской Федерации. Соответствующее сообщение появилось на сайте СНБО 24 ноября

Националисты обвиняют антипрививочников в подготовке «российского вторжения», но митингуют против вакцинации

«Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход на веб-сайт российской политической партии "Единая Россия"», — сообщается на сайте СНБО.

Ранее в Киеве прошел митинг противников вакцинации. Участники акции прошли маршем до здания СБУ, где потребовали освободить из-под стражи своего лидера Остапа Стахива, который находится в СИЗО во Львове по обвинению в попытке свержения конституционного строя. Предположительно, инцидент с плакатами с QR-кодом сайта «Единой России» был провокацией. Организаторы заявили, что не согласовывали данные плакаты.