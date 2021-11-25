На Украине может произойти вспышка дифтерии из-за нежелания взрослых вакцинироваться. Об этом заявил 24 ноября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, передает «Бабель»

Дифтерия на Украине. Спасайся, кто может – лекарств нет © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

«Например, по данным Минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии», — сказал Ляшко.

Он добавил, что с полиомиелитом проблемы уже начались. По словам Ляшко, в октябре на Украине подтвердили первый за шесть лет случай паралича, вызванного этой болезнью, у полуторагодовалого ребенка.

Украина переживает третью с начала пандемии волну заболеваемости COVID-19. При этом страна занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации населения. Сейчас на Украине полностью вакцинировано от коронавируса лишь 20% взрослого населения.