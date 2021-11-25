По его словам, когда из-за COVID-19 в стране активизировались противники вакцинации, статистика по рутинным прививкам тоже ухудшилась.
«Например, по данным Минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии», — сказал Ляшко.
Он добавил, что с полиомиелитом проблемы уже начались. По словам Ляшко, в октябре на Украине подтвердили первый за шесть лет случай паралича, вызванного этой болезнью, у полуторагодовалого ребенка.
Украина переживает третью с начала пандемии волну заболеваемости COVID-19. При этом страна занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации населения. Сейчас на Украине полностью вакцинировано от коронавируса лишь 20% взрослого населения.