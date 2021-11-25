Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время визита в Москву в начале ноября конфиденциально предупредил РФ о возможных последствиях, если российские разведслужбы окажутся причастными к инцидентам с так называемым «гаванским синдромом». Об этом 24 ноября сообщило издание The Washington Post

Гости из прошлого, или «Укроафганский синдром» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк поднимал вопрос в ходе встреч с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) России. При этом формулировка его обращения не предполагала каких-либо обвинений в адрес российской стороны.

Глава ЦРУ заявил о том, что причинение вреда американским госслужащим и их семьям, которые вынуждены страдать от заболеваний и серьезных нарушений работы головного мозга, было бы примером недопустимого для разведслужб поведения.

ЦРУ отказалось давать комментарий по этой теме. Москва опровергла какую-либо причастность к «гаванскому синдрому».

Это неизвестная болезнь начала поражать американских дипломатов с 2016 года. Как утверждается, пострадали около 200 дипломатов на всех континентах. Объяснения данному явлению пока нет. В сентябре ЦРУ эвакуировало разведчика из Сербии из-за неврологических приступов, похожих на симптомы «гаванского синдрома». Американские чиновники подчеркнули, что из-за «гаванского синдрома» дипломаты и разведчики США начали отказываться от командировок в другие страны.

В связи с инцидентами из-за якобы акустических атак в сентябре 2017 года Вашингтон отозвал часть дипломатического персонала с Кубы. Кубинские эксперты в ходе собственного расследования не нашли доказательств выдвинутых американцами обвинений в акустических атаках. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

Еще в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на несоответствие в риторике США относительно «акустического» воздействия и результатов исследования, заказанного Госдепартаментом в 2018 году. По итогам исследования специалисты выяснили, что причиной медицинских проблем сотрудников дипмиссий были короткохвостые сверчки из семейства настоящих сверчков. Захарова считает, что подобные результаты исследования «гаванского синдрома» укладываются в общую парадигму политических заявлений Вашингтона.