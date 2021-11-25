Пограничники и правоохранители Украины начали учения из-за миграционного кризиса в Белоруссии. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции страны

Злобин раскрыл настоящие причины стремления мигрантов в Белоруссию © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA Игоря Клименко, в среду учения проводили сотрудники и служащие Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции.

«Отрабатываются все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса в приграничных городах и селах», — отметил он.

Тренировки будут идти две недели, во время которых нужно выработать алгоритмы возможных действий мигрантов.

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов напомнил, что учения военных также проводятся на территории Чернобыля. Это, по его словам, осложняет задачу. На зону отчуждения приходится 34 километра общего с Белоруссией государственного рубежа, а Украина боится прорыва мигрантов из Белоруссии в Европу через Чернобыль.

Кроме того, границу с Белоруссией решили «усилить» и отправят туда 8,5 тысячи украинских военнослужащих.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза обострился в начале ноября. Там скопились тысячи беженцев из Ближнего Востока, пытающихся прорваться в Европу. Накануне Киев объявил о начале проведения спецоперации «Полесье» на границе.