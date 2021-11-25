Экономический эксперт Виктор Скаршевский на днях в эфире телеканала «НАШ» уличил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот наслаждается властью

«Из его риторики — ему и пяти сроков будет мало. Он начал наслаждаться властью, почувствовал безнаказанность. Решение СНБО, которое он ввел, нарушает Конституцию. Ему это известно, но все равно он этим занимается», — подытожил Скаршевский.

Накануне стало известно, что Украина получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сотни миллионов долларов. Зеленский выразил благодарность совету директоров МВФ и указал, что средства будут направлены на поддержку финансовой системы Украины и борьбу с последствиями пандемии коронавируса.