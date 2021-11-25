Он напомнил, что на прошлой неделе на Украине провели тендер по расходам из бюджета на сумму примерно 23 миллиарда гривен (64 млрд рублей). Примерно половина этих средств, по его словам, ушла на «Большую стройку», проценты по кредитам за которую обойдутся украинцам в 15 миллиардов гривен (41,5 млрд рублей).
«Из его риторики — ему и пяти сроков будет мало. Он начал наслаждаться властью, почувствовал безнаказанность. Решение СНБО, которое он ввел, нарушает Конституцию. Ему это известно, но все равно он этим занимается», — подытожил Скаршевский.
Накануне стало известно, что Украина получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сотни миллионов долларов. Зеленский выразил благодарность совету директоров МВФ и указал, что средства будут направлены на поддержку финансовой системы Украины и борьбу с последствиями пандемии коронавируса.