Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить «Северный поток-2». Об этом 24 ноября заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в статье для «Главреда»

Скупой платит дважды: Молдавия решила рискнуть и закачать газ в украинские хранилища © РИА Новости, Иван Руднев / Перейти в фотобанк

«Если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по "Северному потоку-2" (как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам), тогда России не будет куда деваться», — отметил глава центра.

Он считает, что продление соглашения о транзите газа через украинскую территорию сейчас не нашло место в планах России.

«Цель Москвы — обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем истечет срок действия нынешнего договора», — сказал специалист.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.