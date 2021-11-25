Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на днях в эфире телеканала «НАШ» рассказала, что Украину поставили на колени, поскольку страна в настоящее время как никогда зависима от поставок электроэнергии из России и Белоруссии

Тимошенко показала Зеленскому безвыходность его ситуации © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko

Она объяснила, что если отключить Украину от поставок из соседних государств, то в стране не хватало бы электроэнергии. Кроме того она отметила, что правительство само говорит об аварийных перетоках в стране, а это, в свою очередь, свидетельствует о чрезвычайном положении.

На прошлой неделе Тимошенко называла виновных в энергетическом кризисе в стране. По ее словам, он был искусственно создан чиновниками. Тимошенко отметила, что хотела бы знать имена всех, кто получил команду поставить страну в такое положение.