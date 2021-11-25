«Реальное спасение будет, если Белоруссия и Россия не выключат рубильники по перетокам электроэнергии, то есть по поставке электроэнергии в Украину. Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода и это значит, что нас поставили практически на колени», — заявила экс-премьер.
Она объяснила, что если отключить Украину от поставок из соседних государств, то в стране не хватало бы электроэнергии. Кроме того она отметила, что правительство само говорит об аварийных перетоках в стране, а это, в свою очередь, свидетельствует о чрезвычайном положении.
На прошлой неделе Тимошенко называла виновных в энергетическом кризисе в стране. По ее словам, он был искусственно создан чиновниками. Тимошенко отметила, что хотела бы знать имена всех, кто получил команду поставить страну в такое положение.