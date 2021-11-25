Миграционный кризис на польско-белорусской границе - не первый в мире. Однако сейчас мир находится в переходном состоянии к новому, что может повлечь за собой изменение экономических центров притяжения, а значит - новые потоки переселенцев. По какому из сценариев сложится судьба обновленных государств рассказал Украина.ру политолог Николай Злобин

«Мир оказался не готов к новой волне беженцев, Европа в чрезвычайном порядке приняла и с трудом переварила огромные волны мигрантов после войн на Ближнем Востоке. И мне кажется, достигла своего предела. Напомню, что плотность населения в Германии, например, в тридцать раз выше, чем в России, поэтому Германию тоже можно понять», — сказал Злобин.

Я кризис себе создал рукотворный: Злобин рассказал о тайных смыслах появления мигрантов на границе © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

«Америка превратилась, как мы знаем, в плавильный котел, а в последние пару десятилетий она стала превращаться в то, что сами американцы называют "миской с салатом". То есть в отличие от плавильного котла, никаких сплавов не получается, а получается салат, где все ингредиенты перемешаны, но сохраняют свою суть и особенности. В современной Европе такая система не работает. Ни в Германии, ни в Бельгии и ни во Франции не получается ни плавильного котла, ни «мисок с салатом», там сразу стоит вопрос, если продолжать использовать аналогию с едой, о раздельном питании. И это, конечно, опасно для этих стран, о чем политические лидеры отлично знают», — сказал политолог.

Немаловажный вопрос, подчеркнул он, играет и языковой вопрос, ведь теперь беженцы, в отличие от Америки 1970-х, 80-х и 90-х не горят желанием стать частью языкового и культурного пространства стран, в которые попадают.

Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.