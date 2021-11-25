«Мир оказался не готов к новой волне беженцев, Европа в чрезвычайном порядке приняла и с трудом переварила огромные волны мигрантов после войн на Ближнем Востоке. И мне кажется, достигла своего предела. Напомню, что плотность населения в Германии, например, в тридцать раз выше, чем в России, поэтому Германию тоже можно понять», — сказал Злобин.
С другой стороны, подчеркнул он, есть пример Соединенных Штатов Америки, где миграция сыграла совсем другую роль, по сути сформировав государство. США — исключительный пример страны, которая максимально выиграла от притока приезжих, которые привозили с собой «новые мозги» и рабочие руки. При этом сформировав общество как внеэтническое, внерегилиозное, однако в последнее время ситуация изменилась.
«Америка превратилась, как мы знаем, в плавильный котел, а в последние пару десятилетий она стала превращаться в то, что сами американцы называют "миской с салатом". То есть в отличие от плавильного котла, никаких сплавов не получается, а получается салат, где все ингредиенты перемешаны, но сохраняют свою суть и особенности. В современной Европе такая система не работает. Ни в Германии, ни в Бельгии и ни во Франции не получается ни плавильного котла, ни «мисок с салатом», там сразу стоит вопрос, если продолжать использовать аналогию с едой, о раздельном питании. И это, конечно, опасно для этих стран, о чем политические лидеры отлично знают», — сказал политолог.
Немаловажный вопрос, подчеркнул он, играет и языковой вопрос, ведь теперь беженцы, в отличие от Америки 1970-х, 80-х и 90-х не горят желанием стать частью языкового и культурного пространства стран, в которые попадают.
Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.