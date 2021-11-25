Украинские политики ничего не сделали для объединения страны, каждый окучивал только свой электорат в соответствии с их идеологическими предпочтениями, а когда Януковича снесли, возникла проблема Крыма и ДНР/ЛНР, пояснил эксперт.
По его словам, в Казахстане ситуация совершенно иная, поскольку в республике нет идеологического раскола, демографические перекосы так или иначе устранились и нет этнически однородных регионов, которые проявляют сепаратистские настроения.
«Да, были случаи в Усть-Каменогорске в 1990-е годы, когда человек, который даже не жил в Казахстане, пытался организовать некий переворот, но спецслужбы двух стран его нейтрализовали. С точки зрения Казахстана звучали сепаратистские призывы во время празднования юбилея Казачьего войска, но это тоже нейтрализовали. Да и нет сейчас желающих об этом заявить. Казахстан — это унитарное государство, это ощущается с каждым годом», — констатировал Полетаев.
Но, к сожалению, Советский Союз спустя 30 лет продолжает разваливаться, не все вопросы еще решены, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.