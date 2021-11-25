Украине надо было думать о Крыме и Донбассе не в 2014 году, когда началось противостояние на Майдане. Раскол Украины произошел еще после Оранжевой революции 2004 года, когда идеологически страна разделилась на два лагеря. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане нет государственной русофобии, но на статью Лаврова все равно обиделись © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, в Казахстане ситуация совершенно иная, поскольку в республике нет идеологического раскола, демографические перекосы так или иначе устранились и нет этнически однородных регионов, которые проявляют сепаратистские настроения.

«Да, были случаи в Усть-Каменогорске в 1990-е годы, когда человек, который даже не жил в Казахстане, пытался организовать некий переворот, но спецслужбы двух стран его нейтрализовали. С точки зрения Казахстана звучали сепаратистские призывы во время празднования юбилея Казачьего войска, но это тоже нейтрализовали. Да и нет сейчас желающих об этом заявить. Казахстан — это унитарное государство, это ощущается с каждым годом», — констатировал Полетаев.

Но, к сожалению, Советский Союз спустя 30 лет продолжает разваливаться, не все вопросы еще решены, заключил собеседник издания.

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