Причины новых массовых выступлений на Майдане - желание обманутого народа отомстить. Об этом в интервью Украина.ру рассказала адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян

Граждане Украины понимают, что страна развалена, уже ничего не вернешь. Украина уничтожена. Но у людей осталась ненависть, заявила Монтян.

«Очень люди хотят протащить за заднюю ногу по Банковой Петюльку (Петра Порошенко), Зелибобика (Владимира Зеленского). Всех этих кастрюль, которые поимели свои гешефты, которые достоверно знали, зачем они стоят на сцене Майдана и за какой мелкий прайс продают страну», — сказала эксперт.

Чувство справедливости, желание мести, естественно, заставляет людей хотеть снова выйти на Майдан. Что остается человеку, загнанному в угол? Только желание отомстить, заключила Монтян. Майдан не поддержат. Что еще социологи узнали о молодежи Украины © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

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