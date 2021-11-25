Договоренности по поставкам угля из Казахстана на Украину носили несущественный характер. Более того, республике сейчас самим не хватает запаса угля на зиму в тех регионах, куда газ не дошел. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане нет государственной русофобии, но на статью Лаврова все равно обиделись © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что эта история с казахстанским углем на Украину не вызвала большой резонанс, про нее уже все забыли. Более того, во всех странах Центральной Азии обострилась проблема нехватки электроэнергии, хотя зима еще не началась.

Эти логистические проблемы обострились в связи с пандемией, и дело даже не в проблеме российско-казахстанских отношений, а в проблеме на пограничных переходах, уточнил политолог.

«Сам президент Токаев говорил о том, что РФ при проверке грузов заставляет выгружать многие фуры, чтобы пограничники окончательно убедились в том, что там нет нелегалов или чего-то запрещенного, а пунктов пропуска, которые позволяют автоматически все сканировать, на границах очень мало. Из-за этого возникают большие пробки, когда водители стоят на морозе по несколько суток и нарушаются логистические цепочки», — указал Полетаев.

У Казахстана также есть проблемы с Китаем, который сам установил жесткие карантинные требования и задерживает много грузов, которые направляются из Китая в Казахстан, но эти проблемы пытаются решить на высшем уровне, заключил собеседник издания.

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