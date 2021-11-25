Ранее часть казахских экспертов не поверили доводам Москвы и казахского правительства, что ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, они увидели в этом попытку России ущемить интересы Казахстана.
Эксперт отметил, что эта история с казахстанским углем на Украину не вызвала большой резонанс, про нее уже все забыли. Более того, во всех странах Центральной Азии обострилась проблема нехватки электроэнергии, хотя зима еще не началась.
Эти логистические проблемы обострились в связи с пандемией, и дело даже не в проблеме российско-казахстанских отношений, а в проблеме на пограничных переходах, уточнил политолог.
«Сам президент Токаев говорил о том, что РФ при проверке грузов заставляет выгружать многие фуры, чтобы пограничники окончательно убедились в том, что там нет нелегалов или чего-то запрещенного, а пунктов пропуска, которые позволяют автоматически все сканировать, на границах очень мало. Из-за этого возникают большие пробки, когда водители стоят на морозе по несколько суток и нарушаются логистические цепочки», — указал Полетаев.
У Казахстана также есть проблемы с Китаем, который сам установил жесткие карантинные требования и задерживает много грузов, которые направляются из Китая в Казахстан, но эти проблемы пытаются решить на высшем уровне, заключил собеседник издания.
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