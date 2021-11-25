Ранее некоторые казахстанские эксперты, комментируя статью главы МИД РФ о российско-казахстанских отношениях, утверждали, что никакого роста товарооборота между странами нет, и что Россия якобы намеренно блокирует экспорт части казахских товаров, потому что они якобы более качественные.
Эксперт уточнил, что есть требования федеральных сетей по стабильности и объему поставок, которые казахстанские производители просто не вытягивают в силу того, что у них объемы менее значительные.
По его словам, есть проблематика поставок подакцизных товаров в РФ, поскольку те же спиртные напитки в Казахстане дешевле.
«Например, когда было массовое отравление самопальными напитками в Оренбургской области, у нас стала популярна версия о том, что это следствие запрета на ввоз казахстанской продукции, которую до пандемийного периода относительно спокойно завозили в рамках таможенного соглашения в приграничные области и продавали их там», — указал Полетаев.
Понятно, что местный бизнес всегда будет лоббировать свои интересы. Но и Россия — один из потенциальных рынков для производителей из приграничных областей, все эти договоренности рано или поздно решатся, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.