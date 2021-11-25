В российско-казахстанских отношениях есть проблема дисбаланса во взаимной торговле, когда импорт из России превышает экспорт из Казахстана, и этот дисбаланс постепенно увеличивается. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане нет государственной русофобии, но на статью Лаврова все равно обиделись © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт уточнил, что есть требования федеральных сетей по стабильности и объему поставок, которые казахстанские производители просто не вытягивают в силу того, что у них объемы менее значительные.

По его словам, есть проблематика поставок подакцизных товаров в РФ, поскольку те же спиртные напитки в Казахстане дешевле.

«Например, когда было массовое отравление самопальными напитками в Оренбургской области, у нас стала популярна версия о том, что это следствие запрета на ввоз казахстанской продукции, которую до пандемийного периода относительно спокойно завозили в рамках таможенного соглашения в приграничные области и продавали их там», — указал Полетаев.

Понятно, что местный бизнес всегда будет лоббировать свои интересы. Но и Россия — один из потенциальных рынков для производителей из приграничных областей, все эти договоренности рано или поздно решатся, заключил собеседник издания.

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