Ранее некоторые казахстанские эксперты, комментируя статью главы МИД РФ о российско-казахстанских отношениях, утверждали, что никакого роста товарооборота между странами нет, и что Россия якобы намеренно блокирует экспорт части казахских товаров, потому что они якобы более качественные
Эксперт пояснил, что есть требования федеральных сетей по стабильности и объему поставок, которые казахстанские производители просто не вытягивают в силу того, что у них объемы менее значительные.
Понятно, что местный бизнес всегда будет лоббировать свои интересы. Но и Россия — один из потенциальных рынков для производителей из приграничных областей, уточнил политолог.
«Например, в Кустанайской области развито производство молока. Им гораздо проще отвезти свою продукцию в Челябинск и в Екатеринбург, чем в Алматы, потому что пока они проедут пару тысяч километров, уже молоко скиснет. Но они не могут получить какие-то ветеринарные сертификаты, потому что местные производители лоббируют свои интересы. Межгосударственные нетарифные барьеры тоже возникают иногда. В рамках ЕАЭС борются с этими барьерами даже на уровне глав государств, но что-то не похоже, чтобы они куда-то сдвинулись», — пояснил Полетаев.
Есть проблемы, но никто не ждал какого-то мультиэффекта от интеграции. Надо работать и договариваться, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.