Казахстанскому бизнесу довольно сложно попасть на российский рынок. Но это не всегда связано с системным противодействием. Более того, в России даже создаются магазины с товарами из Казахстана. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане нет государственной русофобии, но на статью Лаврова все равно обиделись © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что есть требования федеральных сетей по стабильности и объему поставок, которые казахстанские производители просто не вытягивают в силу того, что у них объемы менее значительные.

Понятно, что местный бизнес всегда будет лоббировать свои интересы. Но и Россия — один из потенциальных рынков для производителей из приграничных областей, уточнил политолог.

«Например, в Кустанайской области развито производство молока. Им гораздо проще отвезти свою продукцию в Челябинск и в Екатеринбург, чем в Алматы, потому что пока они проедут пару тысяч километров, уже молоко скиснет. Но они не могут получить какие-то ветеринарные сертификаты, потому что местные производители лоббируют свои интересы. Межгосударственные нетарифные барьеры тоже возникают иногда. В рамках ЕАЭС борются с этими барьерами даже на уровне глав государств, но что-то не похоже, чтобы они куда-то сдвинулись», — пояснил Полетаев.

Есть проблемы, но никто не ждал какого-то мультиэффекта от интеграции. Надо работать и договариваться, заключил собеседник издания.

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