Ранее в Казахстане группа активистов организовывала проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Они также заставляли на камеру извиняться людей за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что именно русские основали целый ряд казахских городов.
Эксперт заверил, что он, будучи русскоязычным жителем Алматы, не сталкивался с какими-либо бытовыми конфликтами на языковой почве, и что подобных инцидентов, по крайней мере, в его городе, нет.
«Я не знаю, какова их цель. У меня нет доказательств, было ли это связано с тайными политическими технологиями. Пока я вижу инициативу одного конкретного человека, который покинул страну после того, как на него было заведено уголовное дело. Утверждается, что это не против русского языка, а поддержка статуса государственного языка. Возможно, это просто попытка поднять хайп на довольно скользкой проблематике», — пояснил Полетавев.
Политолог подчеркнул, что целенаправленной политики в этой ситуации не было, государство вряд ли стало бы использовать такие дешевые инструменты.
Может быть, со временем нам откроются какие-то новые подробности по этому поводу, но, скорее всего, это отдельная частная инициатива, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.