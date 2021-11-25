Инцидент с языковыми патрулями в Казахстане представляет собой разовые единичные случаи, которые нехарактерны для страны. Многие жители республики узнали об этих «патрулях» только из российских СМИ. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане нет государственной русофобии, но на статью Лаврова все равно обиделись © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт заверил, что он, будучи русскоязычным жителем Алматы, не сталкивался с какими-либо бытовыми конфликтами на языковой почве, и что подобных инцидентов, по крайней мере, в его городе, нет.

«Я не знаю, какова их цель. У меня нет доказательств, было ли это связано с тайными политическими технологиями. Пока я вижу инициативу одного конкретного человека, который покинул страну после того, как на него было заведено уголовное дело. Утверждается, что это не против русского языка, а поддержка статуса государственного языка. Возможно, это просто попытка поднять хайп на довольно скользкой проблематике», — пояснил Полетавев.

Политолог подчеркнул, что целенаправленной политики в этой ситуации не было, государство вряд ли стало бы использовать такие дешевые инструменты.

Может быть, со временем нам откроются какие-то новые подробности по этому поводу, но, скорее всего, это отдельная частная инициатива, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.