Эксперт заявил, что вызывают вопросы мигранты, бегущие из таких стран как Ирак, где гражданская война закончилась много лет назад.
«Почему все эти беженцы или мигранты стремятся попасть в те самые страны, которые ответственны за военные конфликты на их родинах, за разрушения этих стран, обнищание и гибель людей. Почему беженцы не стремятся попасть в те страны, которые пытались их защищать, а едут в Германию, которая бомбила Ирак и Ливию, где есть родитель номер один и родитель номер два, где господствует либеральный порядок и так далее», — сказал Злобин.
Люди, стремящиеся в Германию, не бегут из разрушенных войнами стран, а являются экономическими мигрантами, находящимися в поисках лучшей доли, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.