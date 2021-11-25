Мигранты стремятся не в страны, которые пытались их защищать, а в Германию, которая бомбила и разрушала Ирак и Ливию. О настоящих причинах их стремления в Берлин рассказал в интервью Украина.ру президент Центра Глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин

Эксперт заявил, что вызывают вопросы мигранты, бегущие из таких стран как Ирак, где гражданская война закончилась много лет назад.

«Почему все эти беженцы или мигранты стремятся попасть в те самые страны, которые ответственны за военные конфликты на их родинах, за разрушения этих стран, обнищание и гибель людей. Почему беженцы не стремятся попасть в те страны, которые пытались их защищать, а едут в Германию, которая бомбила Ирак и Ливию, где есть родитель номер один и родитель номер два, где господствует либеральный порядок и так далее», — сказал Злобин.

Люди, стремящиеся в Германию, не бегут из разрушенных войнами стран, а являются экономическими мигрантами, находящимися в поисках лучшей доли, заключил эксперт. Ближневосточный мигрант погиб в польских лесах © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

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