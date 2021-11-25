Власти Украины подменяют антироссийской риторикой решение насущных проблем населения страны, сказал композитор Владимир Быстряков в интервью Украина.ру

«Платить не сможем». Почему на Украине не будет пенсий © коллаж Украина.Ру

Он подчеркнул, что власти убеждают украинцев, что они теперь окончательно независимы и свободны, а на деле все хорошо только на словах.

«Как поворачивается язык у этих лжецов такое говорить, когда голод, когда каждый второй за гранью нищеты, когда пенсионеры роются в мусорных баках», — возмутился Быстряков.

При этом на Украине пожилые с мизерными пенсиями первым делом платят за коммуналку, чтобы не отключили свет и газ, а на еду у них уже не остается, отметил композитор. А в заявлениях властей на них льется «независимость» и «свобода от москалей», заключил он.

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