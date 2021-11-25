Временно исполняющий обязанности главы «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что на Украине компания Westinghouse собирается построить пять ядерных блоков общей стоимостью в 30 млрд долларов. Эксперт Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский рассказал в интервью Украина.ру о бесперспективности проекта

У «Вестингауза» с точки зрения строительства блоков кредитная история весьма сомнительная, подчеркнул эксперт.

«Все, что этой компании удалось построить, это пара реакторов в Китае, которые достраивались уже китайцами без «Вестингауза», станция в Штатах, третий блок которой не прошел американское ядерное госрегулирование и оборудование с которого весьма вероятно может прийти на Украину», — рассказал Землянский. Украинский генерал предупредил о возможной трагедии на АЭС в стране © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что на Хмельницкой АЭС два блока уже практически готовы под установку российских реакторов. В случае установки на ней американского оборудования их придётся полностью перестраивать.

«На Хмельницкой АЭС уже два блока практически готовы — один в большей степени, второй в меньшей — и они готовились как раз под ВВЭРы. Ведь под американский энергоблок придется по сути снести все, что уже было построено: типоразмер там явно не подойдет», — сказал собеседник издания.

Это все чистая политика. Ни энергетики, ни экономики в вопросе установки американских реакторов нет, заключил Землянский.

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