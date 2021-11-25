У «Вестингауза» с точки зрения строительства блоков кредитная история весьма сомнительная, подчеркнул эксперт.
«Все, что этой компании удалось построить, это пара реакторов в Китае, которые достраивались уже китайцами без «Вестингауза», станция в Штатах, третий блок которой не прошел американское ядерное госрегулирование и оборудование с которого весьма вероятно может прийти на Украину», — рассказал Землянский.
Эксперт отметил, что на Хмельницкой АЭС два блока уже практически готовы под установку российских реакторов. В случае установки на ней американского оборудования их придётся полностью перестраивать.
«На Хмельницкой АЭС уже два блока практически готовы — один в большей степени, второй в меньшей — и они готовились как раз под ВВЭРы. Ведь под американский энергоблок придется по сути снести все, что уже было построено: типоразмер там явно не подойдет», — сказал собеседник издания.
Это все чистая политика. Ни энергетики, ни экономики в вопросе установки американских реакторов нет, заключил Землянский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.