Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для «Российской газеты», посвященной 29-летию установления российско-казахстанских отношений, заявил, что «отдельные случаи» проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана «во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией». По его словам, Москва и Нур-Султан оперативно реагируют на такие случаи.
Эксперт отметил, что даже статья опытного дипломата оказалась поводом для политических спекуляций, поскольку в Казахстане считают, что никакой ксенофобии здесь нет, хотя Лавров говорил не о системных проявлениях, а о некоторых отдельных случаях.
«Насчет информационных методик непонятно, что имел в виду министр иностранных дел. Может быть, те методики, которые применялись в украинской внутренней политике? Возможно, речь идет о языковых патрулях, о которых он не упомянул, но это тоже разовые единичные случаи, которые нехарактерны для Казахстана. Я сам об этом узнал только из российских СМИ. И как русскоязычный житель Алматы, я могу сказать, что языковых проблем, по крайней мере, у нас нет», — констатировал Полетаев.
Политолог напомнил, что во внешнеполитической концепции России есть пункты, которые касаются защиты прав и интересов русских и российских граждан, проживающих за рубежом, и Казахстан в целом не протестовал против этого документа.
Но поскольку в России обострился внешнеполитический дискурс с ужесточением риторики западных партнеров в результате событий в Грузии (2008) и на Украине (2014), то отдельные жесткие формулировки даже случайно проникают в комплементарные статьи, посвященные отношениям с ближайшими союзниками и партнерами, вряд ли российский МИД специально добивался резонанса в казахстанских соцсетях, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.