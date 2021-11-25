Статья главы МИД РФ Сергей Лаврова о российско-казахстанских отношениях является комплементарной, но в Казахстане обиделись из-за слов Лаврова о резонансных проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных граждан. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане нет государственной русофобии, но на статью Лаврова все равно обиделись © РИА Новости, Владимир Трефилов Сергей Лавров в своей статье для «Российской газеты», посвященной 29-летию установления российско-казахстанских отношений, заявил, что «отдельные случаи» проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана «во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией». По его словам, Москва и Нур-Султан оперативно реагируют на такие случаи.

Эксперт отметил, что даже статья опытного дипломата оказалась поводом для политических спекуляций, поскольку в Казахстане считают, что никакой ксенофобии здесь нет, хотя Лавров говорил не о системных проявлениях, а о некоторых отдельных случаях.

«Насчет информационных методик непонятно, что имел в виду министр иностранных дел. Может быть, те методики, которые применялись в украинской внутренней политике? Возможно, речь идет о языковых патрулях, о которых он не упомянул, но это тоже разовые единичные случаи, которые нехарактерны для Казахстана. Я сам об этом узнал только из российских СМИ. И как русскоязычный житель Алматы, я могу сказать, что языковых проблем, по крайней мере, у нас нет», — констатировал Полетаев.

Политолог напомнил, что во внешнеполитической концепции России есть пункты, которые касаются защиты прав и интересов русских и российских граждан, проживающих за рубежом, и Казахстан в целом не протестовал против этого документа.

Но поскольку в России обострился внешнеполитический дискурс с ужесточением риторики западных партнеров в результате событий в Грузии (2008) и на Украине (2014), то отдельные жесткие формулировки даже случайно проникают в комплементарные статьи, посвященные отношениям с ближайшими союзниками и партнерами, вряд ли российский МИД специально добивался резонанса в казахстанских соцсетях, заключил собеседник издания.

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