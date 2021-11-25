Политиков, которые реально способны что-то изменить, на Украине не подпустят к власти, отметил в интервью Украина.ру композитор Владимир Быстряков

Не Зеленский и не США. Золотарев о том, кто на самом деле управляет Украиной © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

Например, у экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова «красивая фамилия, от слова "разумный"», и это может повлиять на избирателей предположил он. При этом программа у всех возможных кандидатов на пост президента одинаковая, подчеркнул Быстряков.

По словам Быстрякова, на Украине предлагают какие-то конкретные изменения в политическом курсе страны только сопредседатель партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-депутат парламента, лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

«А новая группа с Разумковым, [экс-главой МВД Арсеном] Аваковым, [врачом Евгением] Комаровским и [ведущим Дмитрием] Гордоном вполне может стать той самой новой вывеской, за которой спрячется все та же власть. Это ничего стране не даст», — заявил Быстряков.

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