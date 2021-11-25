Если раньше жители Львова были веселыми, нормально зарабатывали и могли себе позволить в свое время поехать отдохнуть, то сейчас население города полностью политизированно. Об этом рассказала львовский политолог и общественный деятель Инна Иваночко в интервью изданию Украина.ру

Инна Иваночко рассказывает, как ее наказали за возложение цветов к Монументу Славы во Львове © Facebook, Инна Иваночко Анна Герман в интервью Украина.ру сообщила, что в ее родном Львове люди стали ностальгировать по временам Виктора Януковича, поскольку тогда им жилось лучше и проще.

«Где бы мы ни вышли — на базар, в трамвае едешь. Если прислушиваешься, о чем говорят люди… Или молчат, или о политике. О том, как сложно жить, и как власть их добивает. Уже не говоря даже о военных действиях, которые имеют продолжение на украинской территории», — привела пример эксперт.

Сейчас люди потеряны, и все их разговоры о том, что на Украине уже нечего им делать, поскольку выжить нет возможности, поэтому они готовы выезжать в Польшу или любую другую страну Евросоюза, подчеркнула Иваночко.

Уже нет в планах у молодежи, как получить образование, как получить достойную работу — они реально понимают, что будущего сегодня в Украине при этой власти нет, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.