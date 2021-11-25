Историк и политолог, президент Центра Глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин ответил на вопросы журналистов издания Украина.ру. В частности, он назвал основного бенефициара миграционного кризиса на польско-белорусской границе и рассказал о возможных исходах ситуации

«Я считаю, что кризис на белорусско-польской границе — это кризис рукотворный. Мне кажется, что обидевшийся на Европу [президент Белоруссии] Александр Лукашенко пытался поставить Европу в тяжелую ситуацию и показать всем, включая граждан своей страны и России, что Европа не действует в соответствии с провозглашенными принципами и является территорией двойных стандартов», — сказал Злобин.

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«Однако решимость поляков не пропускать мигрантов, наверное, оказалась слишком твёрдой. В результате Александр Лукашенко стал проигрывать в глазах мирового общественного мнения, ведь было известно, что потенциальных мигрантов в Европу в Белоруссию разрешил привезти именно минский режим. Белорусские власти давали визы, видимо, понимая, что эти люди едут не смотреть белорусские красоты, а хотят направиться в Европу через Польшу», — пояснил эксперт.

Полностью интервью с Николаем Злобиным можно причитать здесь.

Во вторник, 9 ноября, Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница» из-за напряженной ситуации с мигрантами. В результате толпы иностранцев в основном арабского происхождения продолжают находиться на границе и атаковать ее.

Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако когда Евросоюз начал грозить президенту Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи.

Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой режима Лукашенко», которая угрожает безопасности всей Европы.

Минск, в свою очередь, называет действия европейцев, применяемые сейчас против беженцев, негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.