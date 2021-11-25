После ухода с должности президента Владимиру Зеленскому припомнят черный список представителей шоу-бизнеса РФ, сказал советский и украинский композитор Владимир Быстряков в интервью Украина.ру

«Квартал 95» начал переходить на украинский язык © commons.wikimedia.org, Vadim Chuprina Максима Галкина, который ранее выступал с пародией на Владимира Зеленского.

«Знаете, о чем это говорит? Зеленскому вход заказан будет, если он после президентства захочет чем-то заниматься привычным (до президентства Зеленский руководил юмористическим шоу «Квартал 95», который ранее сам и основал — ред.). Ему все эти запреты потом вспомнят. Сначала попробовали с [певцом Филиппом] Киркоровым, потом с Галкиным, который тоже его товарищ, коллега», — полагает Быстряков.

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На Украине по политическим мотивам запрещают некоторые советские и современные российские фильмы, а в списке представителей культуры, которым запрещен въезд в страну, более 200 человек. В то же время в России звезды украинского шоубизнеса свободно делают карьеру, а фильмы с Зеленским, заявляющим об агрессии России, показывают на ТВ.