Дмитрию Разумкову было бы выгодно, если бы «Слуга народа» лишила его мандата и выгнала его из парламента, потому что это позволило бы ему еще больше развязать руки. Об этом рассказал кандидат политических наук Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

«Разумков является депутатом, и по большому счету, он все равно будет так или иначе восприниматься как часть действующей Верховной Рады. То есть не как некий внесистемный игрок, а как часть системы, которая на данный момент есть», — пояснил эксперт.

Якубин отметил, что Разумков продолжить присутствовать в медийном пространстве, но не будет выступать с персонализированной критикой и угрожать массовыми разоблачениями.

Что касается Зеленского, то с его стороны будет попытка разыгрывать антиолигархическую карту, возможно, даже в преддверии выборов, поскольку скорее всего, он будет думать о походе на второй срок, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.