Дмитрия Разумкова уволили с поста спикера Рады в октябре 2021 года. За несколько месяцев до этого СМИ сообщали, что у главы парламента испортились отношения с Зеленским: президент видел в спикере конкурента, а Разумков ждал момента для перехода в оппозицию.
«Разумков является депутатом, и по большому счету, он все равно будет так или иначе восприниматься как часть действующей Верховной Рады. То есть не как некий внесистемный игрок, а как часть системы, которая на данный момент есть», — пояснил эксперт.
Якубин отметил, что Разумков продолжить присутствовать в медийном пространстве, но не будет выступать с персонализированной критикой и угрожать массовыми разоблачениями.
Что касается Зеленского, то с его стороны будет попытка разыгрывать антиолигархическую карту, возможно, даже в преддверии выборов, поскольку скорее всего, он будет думать о походе на второй срок, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.