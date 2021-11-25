Решение Дмитрия Разумкова о создании межфракционного депутатского объединения связано в том числе с желанием ответить на требования различных политических кругов, ожидающих, что же Разумков будет делать дальше. Об этом рассказал кандидат политических наук Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Разумков: кто он © Facebook Дмитрия Разумкова

Кроме того, Разумкову нужна какая-то точка отсчета, в том числе для какой-то медийной и другой деятельности, чтобы как-то себя позиционировать, пояснил эксперт.

«Если это не «Слуга народа», то все-таки, это не внефракционный депутат, который ничего не означает, а так — вот будет попытка себя привязать теперь к этой «Разумной политике», наверное, с расчетом в будущем подумать о некоем политическом проекте», — указал Якубин.

Но на самом деле межпарламентская группа Разумкова будет иметь минимум прав, ее представители не смогут участвовать, например, в заседании согласительного совета, где присутствуют лидеры фракций и депутатских групп, она не будет давать преимуществ в контексте выступления с трибуны Верховной Рады, заключил собеседник издания.

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