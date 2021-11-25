Дмитрия Разумкова уволили с поста спикера Рады в октябре 2021 года. За несколько месяцев до этого СМИ сообщали, что у главы парламента испортились отношения с Зеленским: президент видел в спикере конкурента, а Разумков ждал момента для перехода в оппозицию.
Кроме того, Разумкову нужна какая-то точка отсчета, в том числе для какой-то медийной и другой деятельности, чтобы как-то себя позиционировать, пояснил эксперт.
«Если это не «Слуга народа», то все-таки, это не внефракционный депутат, который ничего не означает, а так — вот будет попытка себя привязать теперь к этой «Разумной политике», наверное, с расчетом в будущем подумать о некоем политическом проекте», — указал Якубин.
Но на самом деле межпарламентская группа Разумкова будет иметь минимум прав, ее представители не смогут участвовать, например, в заседании согласительного совета, где присутствуют лидеры фракций и депутатских групп, она не будет давать преимуществ в контексте выступления с трибуны Верховной Рады, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.