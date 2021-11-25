Вряд ли сокращение поставок энергоносителей на Украину говорит о смене позиции России. Сегодня есть объективные причины для этого. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Николай Азаров: Россия так и не прекратила поставок стратегических товаров Украине © РИА Новости, Александр Натрускин

«Поэтому я думаю, что перенаправление поставок угля и газа на пополнение, прежде всего, своих газохранилищ — это абсолютно нормальный шаг в такой ситуации. Потому что надежных долгосрочных прогнозов по году у нас нет. Я всегда ориентировался на месячные прогнозы, которые более или менее совпадали. То есть, если я видел, что месяц ожидается холодным, значит, я обращал внимание всех ответственных лиц на это дело, держал всегда ситуацию на контроле. Но, конечно, мы заблаговременно, в плановом порядке готовились», — указал Азаров.

Бывший премьер-министр не видит особого умысла со стороны российского руководства, потому что такого умысла не было за все эти почти восемь лет, хотя происходили события такие, которые давным-давно требовали какой-то реакции.

Ну, а что касается киевских властей — пусть они говорят, что угодно, они в любом случае будут приплетать Россию для того чтобы скрыть свою некомпетентность, заключил собеседник издания.

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