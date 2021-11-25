Намечается холодная зима, и в таких условиях любое правительство думает, прежде всего, о себе, о своей стране, о своих людях, а не о том, чтобы позаботиться о тех соседях, которые сами-то ничего не сделали для этого, пояснил политик.
«Поэтому я думаю, что перенаправление поставок угля и газа на пополнение, прежде всего, своих газохранилищ — это абсолютно нормальный шаг в такой ситуации. Потому что надежных долгосрочных прогнозов по году у нас нет. Я всегда ориентировался на месячные прогнозы, которые более или менее совпадали. То есть, если я видел, что месяц ожидается холодным, значит, я обращал внимание всех ответственных лиц на это дело, держал всегда ситуацию на контроле. Но, конечно, мы заблаговременно, в плановом порядке готовились», — указал Азаров.
Бывший премьер-министр не видит особого умысла со стороны российского руководства, потому что такого умысла не было за все эти почти восемь лет, хотя происходили события такие, которые давным-давно требовали какой-то реакции.
Ну, а что касается киевских властей — пусть они говорят, что угодно, они в любом случае будут приплетать Россию для того чтобы скрыть свою некомпетентность, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.