«В настоящее время мы не рассматриваем возможность строительства хранилища для газа на территории Молдавии, так как не видим такой необходимости», — приводит слова Попеску «Интерфакс».
По его словам, «есть возможность хранить газ в хранилищах на территории Украины, где этот процесс хорошо налажен».
Попеску также полагает, что Молдавия может воспользоваться хранилищами в Румынии, которые в настоящее время уже заполнены на три четверти.
Между тем румынские власти настолько не хотят хранить у себя газ для Молдавии, что даже предлагают Кишиневу помощь в возведении собственных хранилищ.
Как видно, молдавские власти хотя и заявляют о важности энергетической безопасности страны, не имеют желания и возможности сделать для ее достижения хоть что-то.
Насколько Украина ненадежный партнер в вопросе хранения газа стало очевидно, когда представители власти заговорили о конфискации принадлежащего частным компаниям «голубого топлива», находящегося в украинских ПХГ, для того, чтобы обеспечить потребности страны в ходе отопительного сезона.