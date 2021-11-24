Кишинев не рассматривает вопрос постройки хранилищ газа, предпочитая хранить свое голубое топливо на Украине, рассказал министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску 24 ноября

«В настоящее время мы не рассматриваем возможность строительства хранилища для газа на территории Молдавии, так как не видим такой необходимости», — приводит слова Попеску «Интерфакс».

Газпром закачал максимум газа в ПХГ севера Европы © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Попеску также полагает, что Молдавия может воспользоваться хранилищами в Румынии, которые в настоящее время уже заполнены на три четверти.

Между тем румынские власти настолько не хотят хранить у себя газ для Молдавии, что даже предлагают Кишиневу помощь в возведении собственных хранилищ.

Как видно, молдавские власти хотя и заявляют о важности энергетической безопасности страны, не имеют желания и возможности сделать для ее достижения хоть что-то.

Насколько Украина ненадежный партнер в вопросе хранения газа стало очевидно, когда представители власти заговорили о конфискации принадлежащего частным компаниям «голубого топлива», находящегося в украинских ПХГ, для того, чтобы обеспечить потребности страны в ходе отопительного сезона.