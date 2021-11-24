В ДНР предотвратили атаку беспилотника украинских силовиков на жителей Донецка. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР, передает РИА Новости 24 ноября

Козырное оружие в войне будущего. В России серьезно взялись за беспилотники © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Для этого они запустили мультикоптер R-18, несущий на себе три самодельных взрывных устройства, начиненных металлическими шариками.

«Характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские боевики намеревались нанести удар не по объектам гражданской инфраструктуры, а именно по людям, нанеся им многочисленные ранения. Благодаря бдительности наших защитников, с помощью станции радиоэлектронной борьбы "Террикон М2Н" удалось… принудительно посадить беспилотный летательный аппарат. Саперы Народной милиции методом подрыва уничтожили самодельные взрывные устройства», — рассказал представитель ведомства.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника.

При этом использование беспилотников в районе линии соприкосновения запрещено минскими договоренностями.