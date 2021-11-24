Кабинет министров Украины в рамках плана мероприятий против олигархов поручил создать «независимую от влияния олигархов» авиакомпанию. Соответствующее решение было принято правительством на заседании в среду, 24 ноября

Создать авиакомпанию планируется до декабря 2022 года.

Как Зеленский «борется» с олигархом Ахметовым. И кто ему в этом помогает © РИА Новости, коллаж Украина.ру

В плане мероприятий против олигархов также отмечается усиление контроля над финансовыми операциями и уменьшение злоупотребления олигархами влияния на медиа. Все это необходимо также завершить до декабря 2022 года.

Ранее Верховная Рада приняла так называемый закон об олигархах. В нем определены критерии, кто из граждан Украины считается олигархом. Закон направлен на ограничение влияния крупных бизнесменов на политику страны. Перечень олигархов составляет СНБО под руководством Владимира Зеленского.