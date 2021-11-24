Создать авиакомпанию планируется до декабря 2022 года.
Кроме того, до этого времени планируется разобраться с тарифами на железнодорожные и морские перевозки, преференции по которым якобы также имеют отдельные олигархи.
В плане мероприятий против олигархов также отмечается усиление контроля над финансовыми операциями и уменьшение злоупотребления олигархами влияния на медиа. Все это необходимо также завершить до декабря 2022 года.
Ранее Верховная Рада приняла так называемый закон об олигархах. В нем определены критерии, кто из граждан Украины считается олигархом. Закон направлен на ограничение влияния крупных бизнесменов на политику страны. Перечень олигархов составляет СНБО под руководством Владимира Зеленского.