Американская певица Бритни Спирс призналась подписчикам, что души не чает в 13-летнем украинском коте по кличке Степан. Пост о нем артистка выложила в Instagram 23 ноября

Добронравов ответил, будет ли сниматься в 8-х «Сватах» © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Я только что сняла фильм под названием The Idol. В нем гарантированно будут хиты и много ярких фотографий с лицами моей прекрасной семьи! Я надеюсь, что вы, ребята, хорошо проводите время! Если время от времени я замолкаю, вы сможете поймать меня где-нибудь с этой кошкой», — написала поп-певица.

Украинский кот Степан прославился в конце июня 2021 года благодаря необычному выражению морды. Усатый часто выглядит недовольным, как будто на себе испытал всю трагичность этого бренного мира. Хозяева животного решили использовать эту «фишку» и усадили Степу за стол, имитировав «скучную вечеринку».

В итоге Степа стал звездой, сейчас у него 605 тысяч подписчиков, в том числе Бритни Спирс.