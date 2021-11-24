Спирс выложила в сеть снимок со Степой, по-хозяйски закинувшим лапу на стол, где стоит бокал красного вина, при этом выражение морды животного как будто говорит: «Чего смотришь? Наливай еще!».
«Я только что сняла фильм под названием The Idol. В нем гарантированно будут хиты и много ярких фотографий с лицами моей прекрасной семьи! Я надеюсь, что вы, ребята, хорошо проводите время! Если время от времени я замолкаю, вы сможете поймать меня где-нибудь с этой кошкой», — написала поп-певица.
Украинский кот Степан прославился в конце июня 2021 года благодаря необычному выражению морды. Усатый часто выглядит недовольным, как будто на себе испытал всю трагичность этого бренного мира. Хозяева животного решили использовать эту «фишку» и усадили Степу за стол, имитировав «скучную вечеринку».
В итоге Степа стал звездой, сейчас у него 605 тысяч подписчиков, в том числе Бритни Спирс.