Депутат Верховной Рады, бизнесмен Вадим Новинский внес залог в размере 30 млн гривен (более 83,5 млн рублей) за арестованного мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом 24 ноября сообщает издание «Страна»

«Да, это действительно так. Я внёс залог за Геннадия Труханова в размере 30 миллионов гривен. Когда я узнал, что есть решение суда: залог или нахождение под стражей, Геннадий заявил, что у него таких средств нет. Тогда я сам принял решение, связался с его помощниками и предложил свои услуги, и мы договорились», — рассказал Новинский.

Меры против мэра. Подозреваемый в хищениях Труханов продолжит руководить Одессой © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Оно длится с 2016 года, так как ещё президент [Петр] Порошенко начинал это делать, чтобы поставить всех мэров в зависимость, чтобы они были более лояльными к нему и помогли избраться в 2019 году на второй срок. И это продолжается до сих пор. На протяжении последних нескольких лет часто было, что открывались политически мотивированные дела на различных политиков Украины, и я им помогал, вносил залоги. У меня декларация о доходах, это белые, чистые доходы, я плачу с них налоги. Когда я могу помочь, я всегда помогу. Особенно, когда есть политическая мотивация», — сказал депутат.

По мнению Новинского, в деле присутствуют фальсификации, и по тем фрагментам, которые присутствуют в деле, можно возбудить уголовное дело против любого мэра.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в рамках уголовного дела о незаконном приобретении земельных участков: подозреваемому назначили залог в размере 30 млн грн, отклонив ходатайство прокуратуры, которая просила об аресте с альтернативой в виде залога в 120 млн грн (около 290 млн рублей).