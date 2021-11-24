Певец Юрий Лоза, известный как противник вакцинации от COVID-19, отказался от приглашения в «красную зону», которое ему в открытом письме прислали главврачи больниц. В предложении артист усмотрел намеренное желание заразить его из корыстных побуждений. Об этом 24 ноября написали РИА Новости

«Зачем? Заразить меня внутрибольничной инфекцией? Чтобы мне было хреново? Чтобы я сам убедился, как плохо болеть? Я недавно болел, я знаю, у меня был вирусный бронхит. В больнице существует внутрибольничная инфекция. Никто этого не отменял, это вам скажет любой врач. Если вас положат в общую палату или в коридоре этой больницы, то все больные, которые вокруг вас, передадут вам свои заболевания. Причем то, что передается воздушно-капельным путем, будет и в вас тоже. Поэтому вести меня, здорового человека, в больницу — это значит заразить меня. Зачем они хотят меня заразить?» — возмутился Лоза.

Он уверен, что болеют люди одинаково тяжело и часто вне зависимости, привиты они или нет, а вот у врачей «красной зоны» есть своя корысть к тому, чтобы приглашать к себе на работу здоровых людей. Готовят вторжение: Ярош разоблачил украинских «антиваксеров» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Раньше говорили, что привитые не болеют, потом говорили, что болеют легко, потом говорят, что болеют тяжело. Все болеют одинаково. В "красную зону" ведут, чтобы получить доплату. Уберите доплату, и я буду с ними разговаривать. Врачи заинтересованы, потому что им надо получать доплату. Они заинтересованные лица, как и [микробиолог Александр] Гинцбург, который создал вакцину, он продавец вакцины, ему надо ее продавать», — сказал певец.

Он заявил, что готов обсуждать тему коронавируса только с теми, кто не заинтересован в какой-либо выгоде, поэтому пока «слушает американцев, французов и латышей».

Между тем, по данным университета Джона Хопкинса, только за последние сутки в мире зафиксировано более полумиллиона вновь заболевших коронавирусом. Всего же число зараженных приближается к 260 миллионам человек, из которых за весь период пандемии более 5 миллионов человек скончалось, не справившись с вирусом.

Открытое письмо от главврачей больниц получили многие знаменитые противники вакцинации. В том числе Мария Шукшина, Катя Лель, Константин Кинчев, Наталья Ветлицкая и другие. Врачи посоветовали всем, кто сомневается в реальности вируса и его угрозе побывать в больничных палатах и моргах.