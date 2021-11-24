Опрос проводили социологи Центра имени Разумкова 11-17 ноября.
«Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию Вы бы проголосовали?» — спросили респондентов.
Согласно итогам опроса, 5%-й барьер для прохождения в Раду преодолели бы шесть партий.
Президентскую партию «Слуга народа» поддержали бы 22,7% опрошенных, которые определились с выбором. Второй идет партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 18,8%.
На третьем месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,7%. Четвертая в рейтинге — «Батькивщина» — 8,8%.
Пятой стала «партия Дмитрия Разумкова» — 7%, замыкает список «Сила и честь» с 5,7%.
После отставки с поста спикера Рады Дмитрий Разумков заявил, что создает межфракционное объединение «Разумная политика».
Согласно этому же опросу, Разумков, в случае выхода во второй тур президентских выборов, выиграл бы у действующего главы государства Владимира Зеленского.