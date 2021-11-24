Согласно ноябрьскому опросу, проведенному на Украине социологами Центра имени Разумкова, в Верховную Раду проходят шесть партий. Итоги опроса 24 ноября опубликованы на сайте центра

Зеленский впервые проигрывает во втором туре - опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию Вы бы проголосовали?» — спросили респондентов.

Согласно итогам опроса, 5%-й барьер для прохождения в Раду преодолели бы шесть партий.

Президентскую партию «Слуга народа» поддержали бы 22,7% опрошенных, которые определились с выбором. Второй идет партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 18,8%.

На третьем месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,7%. Четвертая в рейтинге — «Батькивщина» — 8,8%.

Пятой стала «партия Дмитрия Разумкова» — 7%, замыкает список «Сила и честь» с 5,7%.

После отставки с поста спикера Рады Дмитрий Разумков заявил, что создает межфракционное объединение «Разумная политика».

Согласно этому же опросу, Разумков, в случае выхода во второй тур президентских выборов, выиграл бы у действующего главы государства Владимира Зеленского.