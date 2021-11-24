На заседании Кабмин утвердил перечень мероприятий по «предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни».
Документ предусматривает:
— усиление полномочий Антимонопольного комитета;
— обязательность госрегистрации лоббирования, создание госреестра лоббистов — до декабря 2022 года;
— обеспечение справедливого и эффективного правосудия (Верховный Суд, Высший совет правосудия, КСУ) до декабря 2023 года;
— обеспечение безопасности снабжения электроэнергией и природным газом до марта 2022 года;
— прекращение импорта электроэнергии из России и Белоруссии до сентября 2023 года;
— уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022;
— усиление контроля над финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;
— минимизации влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022;
— неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022;
— приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года;
— установление экономически обоснованных ставок перевалки грузов в ГП "МТП "Южный" до февраля 2023 года;
— создание независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря 2022 года;
— международно-правовые инструменты защиты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях — в течение 2022-23 гг.
Ранее Верховная Рада приняла так называемый закон об олигархах. В нем определены критерии, кто из граждан Украины считается олигархом. Закон направлен на ограничение влияния крупных бизнесменов на политику страны. Перечень олигархов составляет СНБО под руководством Владимира Зеленского.