На заседании правительства Украины 24 ноября Кабмин утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами. Документ опубликовал в Telegram-канале депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

Олег Царев: Олигархи и влиятельные политики на Украине стали работать на ослабление Зеленского © РИА Новости, Нина Зотина перечень мероприятий по «предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни».

Документ предусматривает:

— усиление полномочий Антимонопольного комитета;

— обязательность госрегистрации лоббирования, создание госреестра лоббистов — до декабря 2022 года;

— обеспечение справедливого и эффективного правосудия (Верховный Суд, Высший совет правосудия, КСУ) до декабря 2023 года;

— обеспечение безопасности снабжения электроэнергией и природным газом до марта 2022 года;

— прекращение импорта электроэнергии из России и Белоруссии до сентября 2023 года;

— уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022;

— усиление контроля над финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;

— минимизации влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022;

— неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022;

— приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года;

— установление экономически обоснованных ставок перевалки грузов в ГП "МТП "Южный" до февраля 2023 года;

— создание независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря 2022 года;

— международно-правовые инструменты защиты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях — в течение 2022-23 гг.

Ранее Верховная Рада приняла так называемый закон об олигархах. В нем определены критерии, кто из граждан Украины считается олигархом. Закон направлен на ограничение влияния крупных бизнесменов на политику страны. Перечень олигархов составляет СНБО под руководством Владимира Зеленского.