«Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины. Сейчас в списке осталось всего 7 человек», — написал журналист.
В марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и чиновников его администрации. У них заморозили активы на территории стран Евросоюза.
Позднее из санкционного списка исключили экс-премьер-министра Николая Азарова, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и первого вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Отмечается, что причиной снятия санкций стало отсутствие прогресса в расследованиях дел, которые возбудили на Украине против чиновников из окружения экс-президента.
*СМИ, признанное выполняющим функции иноагента