Послы Европейского союза готовы исключить из санкционного списка министра доходов и сборов Украины в правительстве при президенте Викторе Януковиче Александра Клименко, сообщил корреспондент «Радио Свобода»* Рикард Йозвяк в своем Twitter 24 ноября

«Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины. Сейчас в списке осталось всего 7 человек», — написал журналист.

Утопить «Кита». Почему украинские силовики взялись за соратника Януковича и Порошенко © RadaTVchannel / RadaTVchannel / Перейти в фотобанк Виктора Януковича и чиновников его администрации. У них заморозили активы на территории стран Евросоюза.

Позднее из санкционного списка исключили экс-премьер-министра Николая Азарова, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и первого вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Отмечается, что причиной снятия санкций стало отсутствие прогресса в расследованиях дел, которые возбудили на Украине против чиновников из окружения экс-президента.

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