Тысячи мигрантов, пытающиеся прорваться в ЕС из Белоруссии, рассорили жителей Польши. Об этом пишет немецкий журнал «Шпигель» в репортаже, опубликованном 20 ноября

С лета этого года Подляское воеводство Польши стало центром международного кризиса.

Польское правительство объявило трёхкилометровую полосу вдоль белорусской границы зоной чрезвычайного положения, и теперь она отделяет Белоруссию от Евросоюза, отмечает издание.

Но она также расколола польское общество и живущих в полосе жителей. Одни помогают беженцам, другие делают всё возможное, чтобы не дать им проникнуть в страну, отмечает «Шпигель».

Алина Мищук, председатель общества Красного Креста в городе Хайнувка помогает беженцам. Она раздаёт мешки с тёплой одеждой польским активистам. В свою очередь, они передают её беженцам, которых встречают в лесу, сообщает издание.

Муж Мищук поддерживает её позицию, но опасается, что её деятельность закончится тюремным заключением. У Мищук двое сыновей. Один из них помогает ей, другой настроен резко отрицательно по отношению к мигрантам, которых называет «просто лентяями», сообщает издание.

«Сложившаяся ситуация разделила людей», — говорит польская активистка.

Тысячи мигрантов, в основном, из стран Ближнего Востока, в течение ноября пытались прорваться на территорию Евросоюза из Белоруссии через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения.

«Ситуация катастрофическая»: в ООН высказались о положении беженцев на белорусско-польской границе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Польское правительство не допускает в объявленную им зону чрезвычайного положения гуманитарные организации, стремящиеся оказать помощь беженцам. Оно утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки.

Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Варшаву в жестоком обращении с беженцами.