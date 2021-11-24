Кабинет министров Украины до сих пор не выделил оборудованное здание для сотрудников недавно созданного Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба нового ведомства по борьбе с финансовыми преступлениями

Данилюка исключили из списка кандидатов на должность главы БЭБ © Минфин Украины

«Затягивание процесса выделения помещения для БЭБ со стороны кабинета министров Украины может сделать невозможным процесс передачи уголовных производств и работу органа в целом», — отмечается в материале.

В ведомстве также напомнили, что после начала работы расследование экономических правонарушений станет исключительным полномочием бюро.

В мае правительство Украины создало новое ведомство по борьбе с экономическими преступлениями — Бюро экономической безопасности (БЭБ). Бюро займется выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики. БЭБ получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции.