Митингующие направляются к зданию Службы безопасности Украины (СБУ), где потребуют освободить из-под стражи лидера «движения антивакцинаторов» в стране Остапа Стахива.
В руках они держат плакаты с портретами и лозунгами против принудительной вакцинации. Выкрикивают «Свободу Остапу Стахиву».
На прошлой неделе СБУ сообщила о подозрении лидеру «антивакцинаторов» Стахиву и заблокировала их всеукраинскую сеть. Через два дня со второй попытки Галицкий районный суд арестовал Стахива на два месяца с правом внесения залога в размере почти 1 млн гривен (около 3 млн рублей).
Заболеваемость коронавирусом на Украине растет с каждым днем. Только за минувшие сутки заболели больше 14 тысяч украинцев. При этом вакцинируются в стране по прежнему неохотно.