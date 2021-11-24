Несколько тысяч человек пришли в правительственный квартал Киева в ходе так называемого марша свободы. Об этом 24 ноября сообщает «Украинская правда»

Вакцинация от коронавируса: работа над ошибками © REUTERS, Pavlo Palamarchuk Остапа Стахива.

В руках они держат плакаты с портретами и лозунгами против принудительной вакцинации. Выкрикивают «Свободу Остапу Стахиву».

На прошлой неделе СБУ сообщила о подозрении лидеру «антивакцинаторов» Стахиву и заблокировала их всеукраинскую сеть. Через два дня со второй попытки Галицкий районный суд арестовал Стахива на два месяца с правом внесения залога в размере почти 1 млн гривен (около 3 млн рублей).

Заболеваемость коронавирусом на Украине растет с каждым днем. Только за минувшие сутки заболели больше 14 тысяч украинцев. При этом вакцинируются в стране по прежнему неохотно.