Он прокомментировал сведения о применении Украиной в Донбассе американских «Джавелинов».
«Мы не располагаем информацией, где и как они были использованы. Но то, что они там есть, — это очевидный факт… Ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Песков отметил, что заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что ситуация на Украине «в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», имеет под собой основания.
Ранее в Минобороны Украины заявили о использовании в Донбассе ПТРК «Джавелин», поставленного Украине США в рамках военной помощи в 2021 году.
В Кремле призвали страны НАТО не провоцировать Киев на силовое решение конфликта в Донбассе и не поставлять Украине оружие.