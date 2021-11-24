Ситуация в Донбассе продолжает оставаться очень тревожной, отметил на брифинге 24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков ответил на вопрос о планах России по нападению на Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы не располагаем информацией, где и как они были использованы. Но то, что они там есть, — это очевидный факт… Ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что ситуация на Украине «в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», имеет под собой основания.

Ранее в Минобороны Украины заявили о использовании в Донбассе ПТРК «Джавелин», поставленного Украине США в рамках военной помощи в 2021 году.

В Кремле призвали страны НАТО не провоцировать Киев на силовое решение конфликта в Донбассе и не поставлять Украине оружие.