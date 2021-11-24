«Клиническое раздвоение личности»: Кондратюк поставил диагноз украинцам

По мнению Кондратюка, сомневающимся в своей стране стоит определиться: либо защищать себя как единый народ, либо признать, что им действительно все равно и тогда отказаться от 1,5% военного сбора. Это налог, введенный государством в 2014 году для повышения обороноспособности государства.
«У нас одновременно идет война и "нам какая разница?". Мне кажется, это раздвоение личности просто клиническое. И я не хотел бы болеть этой болезнью. Я понимаю, что агрессор — Россия и не понимаю, как можно ездить к агрессору. Не могу этого осознать. Это касается артистов, у которых якобы "культура вне политики", штукатурщиков, кого бы то ни было. Это даже касается поездок к родным. Семейная история такая, что еще не наказывается Россией, но будет наказываться», — заявил он.
Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет ведет украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.
Не так давно шоумен создал петицию о тотальном запрете гастролей граждан РФ на территории Украины. Президент Владимир Зеленский поручил рассмотрение этого предложения СБУ и СНБО.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента