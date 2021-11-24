«Клиническое раздвоение личности»: Кондратюк поставил диагноз украинцам

Украинский телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что позиция отдельных артистов «какая разница» в отношении того, где выступать дома или в России - это болезнь. Шоумен-русофоб даже подобрал название для этого недуга, назвав его раздвоением личности. Об этом он рассказал 23 ноября «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»*)

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«У нас одновременно идет война и "нам какая разница?". Мне кажется, это раздвоение личности просто клиническое. И я не хотел бы болеть этой болезнью. Я понимаю, что агрессор — Россия и не понимаю, как можно ездить к агрессору. Не могу этого осознать. Это касается артистов, у которых якобы "культура вне политики", штукатурщиков, кого бы то ни было. Это даже касается поездок к родным. Семейная история такая, что еще не наказывается Россией, но будет наказываться», — заявил он.

Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет ведет украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.

Не так давно шоумен создал петицию о тотальном запрете гастролей граждан РФ на территории Украины. Президент Владимир Зеленский поручил рассмотрение этого предложения СБУ и СНБО.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента