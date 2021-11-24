Украинский журналист Дмитрий Гордон 23 ноября в эфире «Украина 24» озвучил несколько острых тезисов в отношении президента Владимира Зеленского

Зеленский стал «хромой уткой», которая не дошагает до второго срока – Карасев © скриншот с видео NEWSONE

«После всего он для меня умер, я вам честно говорю. <…> И дальше — это начало конца. Все, что произошло с "вагнеровцами", с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с этими реформами, которые ни одна не сделана. С тем, что он не может выйти к людям и объяснить», — сказал Гордон.

По его словам, фактически Украиной управляет не Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак.

«Потому что он умный человек. Он понял, как сделать так, чтобы и президент был доволен, и страной управлять. Но дальше пропасть. Дальше никого, дальше пусто», — заверил журналист.

На днях Гордон разместил снимок в компании экс-политиков и известных медийных личностей Украины, намекнув на связь собравшихся с олигархом Ринатом Ахметовым. На фотографии вместе с Дмитрием Гордоном с бутафорскими мечами и щитами позируют экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Украины Владимир Гройсман, ведущий Савик Шустер и врач Евгений Комаровский.

В украинских СМИ пошли слухи о возможном создании нового политического союза Авакова, Гройсмана и Яценюка. Политики в последнее время стали появляться на каналах, принадлежащих олигарху Ахметову, которому СМИ приписывают противостояние с Зеленским.