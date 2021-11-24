Российскую певицу Юлию Чичерину на месяц заблокировал Facebook за публикацию о российском гражданине Андрее Косяке, в начале октября задержанном Киевом. Сообщение об этом 24 ноября появилось в Тelegram-канале «Марочко Live»

«Горячо любимую жителями Донбасса Юлию Чичерину заблокировали на 30 дней в "Фейсбук" за то, что она разместила у себя пост с требованиями освободить Андрея Косяка», — говорится в комментарии канала.

День олигарха: Коломойскому разрешили не платить миллиарды гривен штрафа © скриншот видео "BIHUS info" Андрей Косяк был задержан 13 октября. Украинская сторона обвинила его в том, что под видом разминирования территории он снимал позиции украинских войск, чем нарушил перемирие.

Власти ЛНР с этим обвинением не согласились, заявив, что Косяк является наблюдателем от республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и не мог «снимать позиции».

Российская певица Юлия Чичерина — частый гость в Донецкой и Луганской Народных Республиках, куда она приезжает с концертами и гуманитарной помощью. В 2017 году ей был вручен паспорт ЛНР, а в октябре 2020 она получила еще и паспорт ДНР.

К слову, многие социальные сети блокируют пользователей за тот контент, который считают «неправильным», называя это «нарушением норм сообщества».