«За Зеленским может ходить образ второго Лукашенко, потому что он проводит зачистку, использует силовиков, жёсткая вертикаль власти, продолжение узурпации власти. Такой вариант возможен, но я бы назвал его выстрелом себе в голову. Потому что у нас такое не проходит», — сказал Дроздов.
По его словам, акция националистов в годовщину Евромайдана у Офиса президента стала для Зеленского черной меткой, знаком, что президента и его администрацию винят в провале операции против «вагнеровцев» и других проблемах Украины.
Дроздов отметил, что вначале Киев опровергал заявления в американских СМИ о «российской угрозе», а сейчас стал их поддерживать. По его мнению, это может быть связано с попыткой властей отвлечь внимание граждан Украины от происходящего в стране.
По словам журналиста, подобные «трюки с подменой понятий» уже не работают. «Грандиозный шухер» в стране начался, когда «фейка» Зеленского назначили президентом реальной страны с реальными проблемами, заключил Дроздов.
Ранее генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что глава офиса президента Андрей Ермак - «российский агент Тимофеев». В Офисе президента от всех обвинений открестились.