Президент Украины Владимир Зеленский прикрывается заявлениями о «российской угрозе» из-за обвинений в госизмене, заявил на днях в эфире «4 канала» украинский журналист-русофоб Остап Дроздов

«За Зеленским может ходить образ второго Лукашенко, потому что он проводит зачистку, использует силовиков, жёсткая вертикаль власти, продолжение узурпации власти. Такой вариант возможен, но я бы назвал его выстрелом себе в голову. Потому что у нас такое не проходит», — сказал Дроздов.

Жестко и по-украински: Дроздов описал будущее жителей ЛДНР, если они вернутся на Украину © Facebook, Остап Дроздов

Дроздов отметил, что вначале Киев опровергал заявления в американских СМИ о «российской угрозе», а сейчас стал их поддерживать. По его мнению, это может быть связано с попыткой властей отвлечь внимание граждан Украины от происходящего в стране.

По словам журналиста, подобные «трюки с подменой понятий» уже не работают. «Грандиозный шухер» в стране начался, когда «фейка» Зеленского назначили президентом реальной страны с реальными проблемами, заключил Дроздов.

Ранее генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что глава офиса президента Андрей Ермак - «российский агент Тимофеев». В Офисе президента от всех обвинений открестились.