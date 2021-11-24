На площади у Верховной Рады Украины снова пройдет протест против вакцинации и карантинных ограничений. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил Telegram-канал «Политика Страны»

Акция стартовала в 10:00 (11:00 мск). Как сообщает издание, людей на площади в этот раз гораздо меньше, чем во время акции протеста 3 ноября.

«Сами участники это связывают с тем, что правоохранительные органы блокируют автобусы на которых добираются протестующие из регионов. Также правоохранители значительно усилили меры безопасности в правительственном квартале», — говорится в сообщении.

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Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разгроме сети ковид-диссидентов, которая, по версии спецслужбы, под «антивакцинаторскими» лозунгами пыталась дестабилизировать ситуацию в стране.