Акция стартовала в 10:00 (11:00 мск). Как сообщает издание, людей на площади в этот раз гораздо меньше, чем во время акции протеста 3 ноября.
«Сами участники это связывают с тем, что правоохранительные органы блокируют автобусы на которых добираются протестующие из регионов. Также правоохранители значительно усилили меры безопасности в правительственном квартале», — говорится в сообщении.
Отмечается, что патрули выставлены практически на всех пересечениях улиц и светофорах, где во время предыдущей акции протестующие блокировали проезд.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разгроме сети ковид-диссидентов, которая, по версии спецслужбы, под «антивакцинаторскими» лозунгами пыталась дестабилизировать ситуацию в стране.