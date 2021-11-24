Чтобы выполнять обязанности «смотрящего» за государственным языком на Украине, нужно быть готовым выставить себя полным идиотом и кретином. Об этом украинский политолог Михаил Погребинский на днях заявил в эфире YouTube-канала «Первый казацкий»

Омбудсмен Кремень грозит своему народу «ласковой украинизацией» © Facebook, Тарас Кремінь Ирину Фарион, есть и те, у кого в этом заключается смысл жизни.

По его словам, это обычно женщины с проблемами в личной жизни, поэтому они убеждают окружающих в том, что нужно переименовать Машу в Маричку.

«То, что [языковой омбудсмен Тарас] Кремень такое делает, так слушайте — это его обязанность, он пошёл на эту должность. Приличный человек, более-менее порядочный — не пойдёт на эту должность. Но раз он пошёл, он должен свою работу выполнять, вот он и выставляет себя идиотом… Поэтому, Тарас, работай дальше, ты себя выставляешь полным кретином. По-видимому, таковым и являешься», — сказал политолог.

Однако для большинства украинского населения информация о том, что надо поменять «Надежду» на «Надию», — это тоже проявление маразма украинской власти, отметил Погребинский.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил о необходимости переименовать некоторые города Украины, названия которых носят «русскоязычный характер». В списке на переименование — Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Первомайское.

Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

С 16 июля 2022 года в Украине начнут штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания. В случае нарушения этого закона граждане могут жаловаться «шпрехенфюреру» — а он определяет последствия для нарушителей.