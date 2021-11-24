Погребинский заявил, что на Украине есть некоторое количество людей, похожих на ярую поборницу украинского языка Ирину Фарион, есть и те, у кого в этом заключается смысл жизни.
По его словам, это обычно женщины с проблемами в личной жизни, поэтому они убеждают окружающих в том, что нужно переименовать Машу в Маричку.
«То, что [языковой омбудсмен Тарас] Кремень такое делает, так слушайте — это его обязанность, он пошёл на эту должность. Приличный человек, более-менее порядочный — не пойдёт на эту должность. Но раз он пошёл, он должен свою работу выполнять, вот он и выставляет себя идиотом… Поэтому, Тарас, работай дальше, ты себя выставляешь полным кретином. По-видимому, таковым и являешься», — сказал политолог.
Однако для большинства украинского населения информация о том, что надо поменять «Надежду» на «Надию», — это тоже проявление маразма украинской власти, отметил Погребинский.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил о необходимости переименовать некоторые города Украины, названия которых носят «русскоязычный характер». В списке на переименование — Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Первомайское.
Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года.
С 16 июля 2022 года в Украине начнут штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания. В случае нарушения этого закона граждане могут жаловаться «шпрехенфюреру» — а он определяет последствия для нарушителей.