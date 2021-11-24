«Когда есть внутренняя борьба между политическими элитами, властью, оппозицией или олигархами <…>, то зачем внешняя война?», — заявил политолог.
Карасев также отметил, что заявления о подготовке России к нападению звучат на фоне разразившегося на Украине энергетического и инфраструктурного кризиса.
Он добавил, что наличие внешней угрозы обычно консолидирует политические силы внутри страны, поэтому те, кто видят угрозу со стороны России, должны приводить более убедительные доводы.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва будто бы призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов.