Россия не нападет на Украину, где уже и так идет междоусобная война. Об этом 23 ноября в эфире телеканала Ukrlive заявил украинский политолог Вадим Карасев

«Когда есть внутренняя борьба между политическими элитами, властью, оппозицией или олигархами <…>, то зачем внешняя война?», — заявил политолог.

Карасев также отметил, что заявления о подготовке России к нападению звучат на фоне разразившегося на Украине энергетического и инфраструктурного кризиса.

Запад против России. Почему мир оказался на пороге новой войны © REUTERS, Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command/Handout

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва будто бы призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов.