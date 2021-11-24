Актер и звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов оценил свои шансы на участие в продолжении картины. Его слова 24 ноября опубликовала Teleprogramma.pro

«Я бы согласился сниматься в продолжении "Сватов". Надеюсь и думаю, что это будет интересная история», — ответил артист.

Кондратюк ответил, доволен ли реакцией Зеленского на свою петицию © Игорь Кондратюк/Фейсбук Андрей Яковлев, объявил поклонникам фильма, что анонсированный ранее 7-й сезон выйдет только в декабре, несмотря на то, что старт показа серий планировался на 22 ноября. Причина — в технических накладках.

Фанаты сериала тут же начали спрашивать режиссера, планируются ли съемки 8-го сезона картины, на что Яковлев заявил, что не исключает продолжения «Сватов» или съемок отдельного фильма, например, под названием «Сваты. Новогодние», но все будет зависеть от рейтингов новых серий.

К слову, до сих пор авторы сериала заявляли, что 7-й сезон точно будет последним. Его съемки оказались в прямом смысле слова многострадальными: решение о работе было принято в 2013 году, однако довести начатое до конца никак не получалось. Сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии летом этого года последние серии, наконец, удалось доснять.