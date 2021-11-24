Испытания проводились на учебном полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области в присутствии министра обороны Украины Алексея Резникова.
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военные провели учебные занятия с использованием закупленных у Турции «Байрактаров» и полученных от США «Джавелинов».
«Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы разработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали ее командирам бригад и полков. Мы также продемонстрировали их комплексное применение ночью и в условиях плохой видимости», — рассказал он.
Ранее депутат Верховной Рады Игорь Копытин подтвердил появившиеся ранее в СМИ сведения о том, что украинские военные применили американский «Джавелин»в Донбассе. Он заявил, что США полностью одобряют использование Украиной в Донбассе любого вооружения.