Украинские военные испытали противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и ударные беспилотники «Байрактар» на тренировочных занятиях. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook

США готовы ответить на «вредную деятельность» России по Украине - Прайс © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Алексея Резникова.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военные провели учебные занятия с использованием закупленных у Турции «Байрактаров» и полученных от США «Джавелинов».

«Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы разработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали ее командирам бригад и полков. Мы также продемонстрировали их комплексное применение ночью и в условиях плохой видимости», — рассказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Игорь Копытин подтвердил появившиеся ранее в СМИ сведения о том, что украинские военные применили американский «Джавелин»в Донбассе. Он заявил, что США полностью одобряют использование Украиной в Донбассе любого вооружения.