Украинский режиссер Андрей Яковлев 23 ноября в своем Instagram рассказал о судьбе нового сезона популярного сериала «Сваты-7»

Украинский канал показал трейлер «Сваты-7» и анонсировал премьеру - видео © Сваты-7/Инстаграм

«Во всех пабликах о "Сватах", в том числе и в моих, задаются вопросом о выходе 7-го сезона сериала. К сожалению, выход 7-го сезона переносится на декабрь. Но в дальнейшем на выход самого сериала это никак не повлияет. Поэтому точная дата поначалу не разглашалась, так как могут быть небольшие накладки», — пояснил Яковлев.

В комментариях он также рассказал, в каких странах проект выйдет на телеэкраны.

«Украина, Россия, Белоруссия. Но смогут посмотреть все желающие на YouTube», — пообещал он.

Съемки последнего сезона прошли в Грузии. В нем приняли участие привычные герои. Актриса Татьяна Кравченко призналась, что переживала, когда сериал решили приостановить. Она с удовольствием вернулась к съемкам. Исполнительница роли Валентины Будько успела прикипеть душой к своей героине, с которой у нее в жизни много общего. Она также рассказала, что у нее сложились теплые отношения со многими партнерами по «Сватам», в том числе с ее киномужем Федором Добронравовым.