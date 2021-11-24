Съемки последнего эпизода завершили летом в Грузии. Сейчас идет монтаж. Режиссер проекта объявил, что «эпопея, которая длилась 13 лет, на этом закончит свою историю».
«Во всех пабликах о "Сватах", в том числе и в моих, задаются вопросом о выходе 7-го сезона сериала. К сожалению, выход 7-го сезона переносится на декабрь. Но в дальнейшем на выход самого сериала это никак не повлияет. Поэтому точная дата поначалу не разглашалась, так как могут быть небольшие накладки», — пояснил Яковлев.
В комментариях он также рассказал, в каких странах проект выйдет на телеэкраны.
«Украина, Россия, Белоруссия. Но смогут посмотреть все желающие на YouTube», — пообещал он.
Съемки последнего сезона прошли в Грузии. В нем приняли участие привычные герои. Актриса Татьяна Кравченко призналась, что переживала, когда сериал решили приостановить. Она с удовольствием вернулась к съемкам. Исполнительница роли Валентины Будько успела прикипеть душой к своей героине, с которой у нее в жизни много общего. Она также рассказала, что у нее сложились теплые отношения со многими партнерами по «Сватам», в том числе с ее киномужем Федором Добронравовым.