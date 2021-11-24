Украинская певица Анна Седокова, работающая в РФ, призналась в причинах своих разводов, объяснив, почему два ее официальных брака и несколько гражданских союзов развалились. Об этом 23 ноября написал Starhit

Кондратюк ответил, доволен ли реакцией Зеленского на свою петицию © Игорь Кондратюк/Фейсбук Валентина Белькевича, совсем юной и наивной и просто ничего не могла поделать с тем, что знаменитый спортсмен, который был старше ее на 10 лет, делал, что хотел.

«Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я настолько была дитем! Я с этой сумкой, с ребенком и мужем, который уже переспал с половиной страны, имел обильные сексуальные контакты», — вспомнила Седокова.

Неверным оказался и второй супруг певицы — бизнесмен Максим Чернявский, между тем, после развода он утверждал, что изменяла как раз Седокова, в чем он лично убедился.

Третий избранник исполнительницы предприниматель Артем Комаров не оставил ей штампов в паспорте, а только общего сына. В итоге в «копилке» певицы оказалось два развода и трое детей.

«Как правило, перед принцем ты встретишь 38 дураков, которые тебя искалечат. Потому что ты ничего не понимаешь, ты наивная дурочка. Понимаю сейчас, что вся моя жизнь была невероятно яркая, эмоциональная, с мегакрутыми приключениями, но вот это единение и первая любовь сейчас», — заявила Седокова.

Под первой любовью артистка имеет в виду брак с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, за которого она вышла осенью 2020 года. Ради Седоковой спортсмен оставил семью с грудным ребенком.