«Вызывает недоумение тот факт, что визит в Москву анонсировался госпожой А.Линде в первую очередь в ее качестве Действующего председателя ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов деятельности Организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2-3 декабря с.г., а постфактум в качестве главных тем переговоров с С.В.Лавровым были обозначены совершенно иные вопросы — миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России», — заявила Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, подобное «негативно скажется на резюме итогов шведского председательства» в ОБСЕ.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде заявил об усугублении кризиса доверия между странами-участницами ОБСЕ.