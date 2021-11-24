В Москве возмущены тем фактом, что председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде исказила главные темы переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства 24 ноября

«Вызывает недоумение тот факт, что визит в Москву анонсировался госпожой А.Линде в первую очередь в ее качестве Действующего председателя ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов деятельности Организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2-3 декабря с.г., а постфактум в качестве главных тем переговоров с С.В.Лавровым были обозначены совершенно иные вопросы — миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России», — заявила Захарова.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде заявил об усугублении кризиса доверия между странами-участницами ОБСЕ.